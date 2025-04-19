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Çorum'da Taş Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Kurtuldu

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Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri incelemelerde bulundu.

Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı.

Y.İ. idaresindeki 01 B 6325 plakalı, taş yüklü hafriyat kamyonu, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde yükünü boşalttığı sırada devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Hafriyat kamyonu ise diğer iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
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