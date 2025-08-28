Çorum'da Tarlada Silahlı Kavga: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada çıkan kavga sonucunda Mehmet Yücetürk, E.T. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yücetürk'ü hastaneye kaldırsa da kurtaramadı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İncesu köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Yücetürk ile tarlada çalıştığı sırada yanına gelen E.T. arasında kavga çıktı.

Kavgada Yücetürk, E.T'nin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Yücetürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.