Çorum'da Tarlada Silahlı Kavga: 1 Ölü

Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İncesu köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Yücetürk ile tarlada çalıştığı sırada yanına gelen E.T. arasında kavga çıktı.

Kavgada Yücetürk, E.T'nin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Yücetürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise jandarma ekiplerine teslim oldu.