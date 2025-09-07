Çorum'da Tarlada Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da tarlada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aktaş (56), Osmancık yolu üzerinde bulunan tarlada patates topladığı sırada rahatsızlandı.

Aktaş'ın yere yıkıldığını gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.