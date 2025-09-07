Haberler

Çorum'da Tarlada Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da patates toplarken rahatsızlanarak yere düşen 56 yaşındaki Mustafa Aktaş, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aktaş (56), Osmancık yolu üzerinde bulunan tarlada patates topladığı sırada rahatsızlandı.

Aktaş'ın yere yıkıldığını gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
