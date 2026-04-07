Otomobil takla attı, içindekiler kaçtı

ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı. Kazanın ardından araçtaki kişi ya da kişiler, kayıplara karıştı. Kaza yerine sevk edilen ekipler, yolda ters dönen aracı boş buldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Akkent Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 19 NC 319 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazaya karışan otomobilde kimsenin olmadığını tespit etti. Polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaparken, kazanın ardından kaçan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı