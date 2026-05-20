Motosikletlinin otomobil bagajına bıraktığı çanta, fünye ile patlatıldı

ÇORUM'da Galericiler Sitesi'nde park halindeki otomobilin bagajına bir motosikletli tarafından bırakılan çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan araç temizlik makineleri ve malzemeleri çıktı.

Olay, sabaha karşı Galericiler Sitesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Bir işletmenin önünde park halinde bulunan aracın bagajına, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi tarafından çanta bırakıldı. Durumdan şüphelenen işletme sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken; olay yerine gelen bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı kontrollü şekilde araçtan çıkardı. Güvenlik tedbirleri altında olay yerinden uzaklaştırılan çanta, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içerisinden, araç temizlik malzemeleri ile makineler çıktı. Polis, çantayı bırakan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı