Çorum'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

Çorum'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticareti ile şantaj ve silahlı tehdit yapan çetenin çökertilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 125 gram uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 94 bin 600 lira, ruhsatsız tabanca ve 511 mermi ele geçirildi. Ayrıca adreslerde bulunan 5 cep telefonuna el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.