Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Çorum'da 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö. (31) ve T.G. (22), otomobille Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de seyir halindeyken, önceden aralarında husumet bulunan A.İ. (21) otomobiliyle önlerini kesmeye çalışarak kaza yapmalarına neden oldu.

A.İ, içinde babasının da bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaştı. A.İ'nin kuzeni Ç.İ. (28) ise kaza sonrası otomobilden inen E.Ö. ve T.G'ye tüfekle ateş ederek kaçtı.

Saldırı sonucu yaralanan E.Ö. ve T.G, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya sebebiyet verdikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına aldı. Ç.İ'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.