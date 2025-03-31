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Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde bir benzin istasyonunda çıkan tartışma sonucu A.Y. (22) ve M.F.Ç. (25) silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

A.Y. (22) ve M.F.Ç. (25), Çorum Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda tartıştıkları kişilerin tüfekli saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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