Çorum'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. (21) ve S.D. (17), Bayat köyü yakınlarında tanımadıkları kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar kendi araçlarıyla gittikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.