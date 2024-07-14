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Çorum'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Bayat köyü yakınlarında tanımadıkları kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edilmesi sonucu M.Ö. ve S.D. yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. (21) ve S.D. (17), Bayat köyü yakınlarında tanımadıkları kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar kendi araçlarıyla gittikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hitit Üniversitesi Bayat Köyü Bayat Çorum 3.Sayfa Güncel Haberler

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