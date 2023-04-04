Çorum'da şiddetli fırtına etkili oldu
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde fırtına ve gök gürültülü yağış etkili oldu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde fırtına ve gök gürültülü yağış etkili oldu.
İlçede akşam saatlerinde esmeye başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde kuvvetini artırdı.
Fırtına sırasında bir binanın 8. katındaki kafeteryanın çalışanları, işletmenin şiddetle sallanan camlarını tutarak kırılmasını önledi.
Çalışanlara kafeteryadaki müşterilerin de yardım ettiği görüldü.
Fırtınanın ardından ilçede gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.
Kaynak: AA / Güncel