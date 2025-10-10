Haberler

Çorum'da şehit Astsubay Dokumacı için mevlit okutuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 2020 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için vefat yıl dönümünde memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde mevlit okutuldu.

Ağrı'da 2020 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için vefat yıl dönümünde memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde mevlit okutuldu.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, programa Vali Ali Çalgan ile protokol üyeleri katıldı.

Şehidin manevi huzurunda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, mevlit okunmasının ardından şehit Emre Dokumacı için dua etti.

Vali Çalgan, mevlit programının ardından şehitlerin kabirlerinin yer aldığı Hacıkarani Mezarlığına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.