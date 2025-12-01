Haberler

Çorum'da Sahte Alkol Satışıyla 2 Ölüm: Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da sahte alkol satışı nedeniyle iki kişinin ölümüne ve birçok kişinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen tekel bayi sahibi Derman Güher, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın eyleminin bilinçli taksirle işlendiğine hükmederek cezasını 12 yıldan 10 yıla düşürdü.

Çorum'da sahte alkol satışıyla 2 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kentte 2022 yılı Mart ayında Ali Eral ve Fatih Erdem'in metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede vefat etmesinin ardından gözaltına alınan tekel bayisi Derman Güher'in yargılanması tamamlandı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Derman Güher'in yanı sıra, aynı bayiden sahte içki alarak rahatsızlandıkları iddiasıyla davaya katılan U.E, A.E, S.B ve S.E'nin avukatları katıldı.

Duruşmada, mütalaasını tekrar eden savcı, Ali Eral ve Fatih Erdem'in, Derman Güher'e ait tekel bayisinden sahte içki satın alıp içtiklerini, ardından metil alkol zehirlenmesinden dolayı öldüklerini bildirdi. Savcı ayrıca, aynı iş yerinden sahte içki satın alan A.E, C.B, G.Ş, H.E, İ.S, M.H.Ö, O.B, R.Y, Ş.S ve U.E'nin de metil alkol zehirlenmesi yaşadıklarını belirterek, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunmasında, olayın ardından sanığın evinde yapılan aramada kaçak alkole ve kaçak alkol yapımında kullanılan malzemelere rastlanmadığını söyledi.

Zehirlenmeden önce ikinci kez alkol satın alındığını, ancak sahte içkinin başka bir yerden alınıp alınmadığının da netleştirilemediğini ifade eden sanık avukatı, "Özellikle 22/3 maddesinin (bilinçli taksir) uygulanmamasını talep ediyoruz. Müvekkilimin bilerek, isteyerek olumsuz bir şey yapma ihtimali yoktur. Tekel bayi eczane değildir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Derman Güher'e "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın eylemi bilinçli taksirle işlemesinden ötürü hapis cezasını 12 yıla çıkardı, iyi hal indirimi uygulayarak cezanın 10 yıla düşürülmesine hükmetti.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.