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Çorum'da Sağanak Nedeniyle Yollarda Su Birikintileri Oluştu

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Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonucunda yollarda büyük su birikintileri oluştu. Rögarların taşmasıyla sürücüler trafikte güçlük çekerken, düşük kottaki bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Çorum Belediyesi, 120 adresten su baskını ihbarı aldığını duyurdu.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Gök gürültülü yağışla birlikte Buharaevler Mahallesi'nin bazı bölümlerinin yanı sıra Gazi Caddesi Emniyet Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy, Akşemseddin ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Abide Kavşağı'nda büyük su birikintileri oluştu.

Rögarların da taşmasıyla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sel nedeniyle düşük kottaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 120 adresten su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su baskını ihbarı gelen bazı noktaları ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

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