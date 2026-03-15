Çorum'da pencereden düşen kişi yaşamını yitirdi

İskilip ilçesinde, 80 yaşındaki Ramazan Uludağ, üçüncü kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çorum'un İskilip ilçesinde binanın üçüncü katındaki dairenin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahabey Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Ramazan Uludağ (80), dengesini kaybederek pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uludağ'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uludağ'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
