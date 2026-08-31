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Çorum'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı

Çorum'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı
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Çorum'da park halindeki otomobile, motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tüfekle ateş edildi.

Çorum'da park halindeki otomobile, motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tüfekle ateş edildi.

E.T'ye ait, Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'nde park halindeki 06 BNN 182 plakalı otomobil kurşunlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 2 şüphelinin motosikletle caddeye gelerek otomobile tüfekle ateş ettiği, ardından olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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