Haberler

Çorum'da Zincirleme Kazada 1 Yaralı

Çorum'da Zincirleme Kazada 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da hafif ticari aracın park halindeki 4 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çorum'da hafif ticari aracın park halindeki 4 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

B.M.Ş. idaresindeki 19 TR 262 plakalı hafif ticari araç, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde park halindeki 4 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla caddeden kaldırılırdı.

Kaynak: AA
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü

Beklenen veriler açıklandı! İşte Türkiye ekonomisinin büyüme rakamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde

Oğuz için söyledikleri yeniden gündemde
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı

Tanıyanlar "Ona ne olmuş" demeden edemiyor
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar
Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi
Düsseldorf'taki milyonluk bina mercek altında! Gökçek, Almanya'daki 18 daireyi anlattı

Paranın kaynağını açıkladı
Ordu ve Giresun'da sağanak: Su baskınları ve toprak kaymaları

Trabzon, Ordu ve Giresun ve Artvin'de yollar kapandı
Lamine Yamal gece kulübünde Mia Khalifa ile görüntülendi

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar