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Çorum'da Otopark İşletmecisi Silahlı Saldırıya Uğradı

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Çorum'da bir otopark işletmecisi, tartışma sonucu tabancayla vurularak yaralandı. Şüphelilerden biri gözaltına alındı, diğeri ise kaçtı.

ÇORUM'da otopark işletmecisi Ömer Ö.(27), tartıştığı E.Ö. (25) ve E.S. (24) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesi Osmancık 8.Sokak'ta yer alan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otopark işletmecisi Ömer Ö. ile E.Ö. ve E.S.arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Ö. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ömer Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri silahla yaralama olayının yaşandığı yerde çalışma yaptı ve çok sayıda boş kovan buldu.

Asayiş Şube ekipleri yapılan çalışma sonucu şüphelilerden E.Ö'yü gözaltına aldı. Kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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