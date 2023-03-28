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Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çorum'da otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erol Musa G. idaresindeki 19 AH 999 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Greyder Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elfettin Çakır'a (70) çarptı.

Çakır, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Sürücü Erol Musa G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Çorum Güncel Haberler

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