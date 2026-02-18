Haberler

Çorum'da otomobilin akaryakıt istasyonuna çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında savrulan aracın akaryakıt istasyonuna çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

H.T. (68) idaresindeki 06 BYZ 865 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Küme Evleri mevkisinde M.M'nin (63) kullandığı 19 HA 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada savrulan 06 BYZ 865 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek, yakıt pompalarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yaralanmadan atlattığı kazada, araçlar ile benzinlikteki 2 yakıt pompası zarar gördü.

Otomobilin yakıt pompalarına çarpması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Tugay Göktürk -
