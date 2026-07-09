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Otomobil, 2 araca çarptı; 2'si polis 4 yaralı

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Çorum'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca, ardından polis otosuna çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

ÇORUM'da otomobilin biri polis otosu olmak üzere 2 araca çarptığı kazada 2'si polis 4 kişi, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 52 DB 767 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 53 DE 644 plakalı otomobile ardından savrulup polis otosuna çarptı. Kazada sürücü A.Ç. ile otomobildeki Y.B.T. ve polis otosunda görevli 2 polis memuru yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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