Çorum'da Otomobil Kamyona Çarptı: Bir Yaralı

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ufuk Y. idaresindeki 34 GVA 770 plakalı otomobil, Bayat-İskilip kara yolu Su Deposu mevkisinde Ali Emre Y'nin kullandığı, İl Özel İdresi'ne ait 19 UC 492 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
