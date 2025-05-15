Çorum'da Otomobil İş Yerine Çarptı, Sürücü Kaçtı

Çorum'da Otomobil İş Yerine Çarptı, Sürücü Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobil, gece saatlerinde bir iş yerine çarptı. Kazanın ardından sürücü aracından inerek bir süre bekledikten sonra kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin bir iş yerine çarptığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası sürücü kaçtı.

Kaza, dün gece Alaca ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, cadde üzerinde bir iş yerine çarptı. Kazada iş yerinde ve otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası sürücü inip bir süre bekledikten sonra aracına tekrar binerek kaza yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber – Kamera: Hasan ÇETİN / ALACA (Çorum)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacağı açıklandı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü! İşte son durumu

Ünlü jokey attan düştü! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.