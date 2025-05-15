Çorum'da Otomobil İş Yerine Çarptı, Sürücü Kaçtı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin bir iş yerine çarptığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası sürücü kaçtı.

Kaza, dün gece Alaca ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, cadde üzerinde bir iş yerine çarptı. Kazada iş yerinde ve otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası sürücü inip bir süre bekledikten sonra aracına tekrar binerek kaza yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber – Kamera: Hasan ÇETİN / ALACA (Çorum)