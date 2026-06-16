Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Zafer Kaynarca olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zafer Kaynarca idaresindeki 06 DU 1738 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Kırankışla köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kaynarca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Cahit Emrali