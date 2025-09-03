Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.
Şerif Ü. idaresindeki 34 GUF 526 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine Ü. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel