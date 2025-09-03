Haberler

Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şerif Ü. idaresindeki 34 GUF 526 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine Ü. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.