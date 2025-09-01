Çorum'da Otluk Alanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki bir otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

Hüseyin Kiday'a ait evin arka kısmındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uğurludağ Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Burak Güzel - Güncel
