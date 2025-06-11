Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor

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Çorum valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Anız ve tarımsal atıkların yakılması, mangal ve piknik yapma gibi etkinlikler de yasaklanırken, belirli piknik alanları dışında yanıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı.

Çorum'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 15 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yangınları önlemek amacıyla kentte anız ve tarımsal atıkların yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Ormandan geçen yollarda, ormanlık alanda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal ve semaver yakmanın, ormanda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçların kullanımının 15 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ormanlık alanda hayvanlara yem vermek isteyenler için de ilgili işletme şefliğinden izin almak zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarının yasak kapsamı dışında tutulduğu belirtilen açıklamada, bu alanlarda dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımının ise yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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