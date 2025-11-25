Haberler

Çorum'da Oğuzlar Ortaokulu Yıkım Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1974 yılında inşa edilen Oğuzlar Ortaokulu, yıkım riski taşıdığı için yıkılmaya başlandı. Yeni okul binası, modern eğitim olanakları ile inşa edilecek.

Çorum'da yıkılma riski taşıdığı belirlenen Oğuzlar Ortaokulu binasının yıkım çalışmaları başladı.

1974'te inşa edilen 24 derslikli ve 1200 öğrenci kapasiteli okul binasının yenilenmesi için Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

"Yık–Yap Projesi" kapsamında yıkımına başlanan okul binasının yerine yeni bir bina inşa edilecek.

Okul Müdürü Ahmet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkım öncesi tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yeni yapılacak okulun 3 katlı, 8 derslikten oluşacağını belirten Gümüş, "Tip okul uygulamasına ek olarak fen laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, modern kütüphaneler, mescit, kantin, öğrenciler için sosyal ve sportif alanlar yer alacak. Toplamda yaklaşık 14 dersliğe denk gelen modern bir okul binası inşa edilecek." dedi.

Oğuzlar Ortaokulunun şimdiye dek on binlerce öğrenci mezun ettiğini dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

"Okulumuz Türkiye'nin çeşitli yerlerine bürokratlar, yöneticiler yetiştirmiş bir eğitim yuvasıdır. Ben de 1987-1997 yılları arasında bu okulda okumuş birisi olarak, bu binanın son döneminin müdürü olmak bana nasip oldu. İnşallah yeni binamızda öğrencilerimiz çok daha modern, güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitimlerine devam edecekler."

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.