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Çorum'da motosiklet kazası: Sürücü hastanede tedavi altına alındı

8 Aralık 2023 09:45 Son Güncelleme: 09:47 Abone Ol

Çorum'da meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı. 15 yaşındaki Efe E. tarafından kullanılan motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.