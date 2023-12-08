Çorum'da motosiklet kazası: Sürücü hastanede tedavi altına alındı
Çorum'da meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı. 15 yaşındaki Efe E. tarafından kullanılan motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Efe E. (15) idaresindeki 19 ADU 635 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Bahar 5. Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.