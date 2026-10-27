Çorum'da maskeli saldırgan iş yerine ateş açtı, saldırıda hasar oluştu

Çorum'da maskeli saldırgan iş yerine ateş açtı, saldırıda hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da Kunduzhan Mahallesi'nde bir iş yerine yüzü maskeli bir kişi tabancayla ateş açtı. Saldırıda iş yerinde hasar oluşurken polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çorum'da yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde hasar oluştu.
Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde İ.T.'ye ait iş yerine yüzü maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda iş yerinde hasar meydana gelirken, çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA