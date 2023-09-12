ÇORUM'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 2 EV VE 1 SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Hayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde Yahya ve Sadık Kafadar kardeşlere ait 2 ev ve 1 samanlıkta dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken Yahya ve Sadık Kafadar'a ait 2 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.(DHA)