Çorum'da Kömürlük Hırsızlığına Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

ÇORUM'da 5 farklı adresteki kömürlüklere girip, malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 5 farklı adresteki kömürlüklerden semaver, bakır kazan, musluk bataryası, şofben gibi malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin K.K. (27) S.K. (28) ve B.C. (23) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.