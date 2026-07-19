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Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi darp sonucu yaralandı

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Çorum'un Kargı ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

Demirören köyünde komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.K. ve K.Ç. silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Y.K, M.Ç, E.T. ve P.S. ise darbedilmeleri nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kargı ve Osmancık devlet hastaneleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
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