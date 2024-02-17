Çorum'da Kökeni Hititlere Dayanan Çiğdem Aşı Şenliği Gerçekleştirildi
Çorum'da her yıl mart ayında düzenlenen Çiğdem Aşı Şenliği'nde katılımcılara çiğdem aşı ikram edildi. Etkinlikte çocuklar çiğdemleri toplayarak haneleri dolaşır ve ev sahiplerinden malzemeler toplar. Bu malzemelerle birleştirilen çiğdemler dev kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edilir.
Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Çorum Obası'ndaki etkinlikte katılımcılara bulgur ve çiğdem çiçeğinden yapılan çiğdem aşı ikram edildi.
Programa Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Çiğdem Aşı Şenliği
Çorum'da baharın gelişini kutlamak için her yıl mart ayında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, araziden topladıkları çiğdemleri bir söğüt dalına takıp tekerlemeler söyleyerek haneleri dolaşır.
Bu etkinliğe "çiğdem gezdirme" adı verilir. Kapıları çalınan ev sahipleri, çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koyar.
Çocukların evlerden topladığı malzemeler, araziden toplanan çiğdemlerle birleştirilip dev kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edilir. Çiğdem aşı, görünüm itibarıyla bulgur pilavını andırır.