Çorum'da Kırkdilim Geçidinde Yoğun Sis Görüntüleri Oluştu

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan bin 270 rakımlı geçitte sis denizi

ÇORUM - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'daki Kırkdilim geçidinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Çorum'un Laçin ve il merkezi arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında bulunan bin 276 metre rakımlı Kırkdilim'de 3 gün boyunca yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü geçitteki karayolunda yolculuk yapan sürücüler zor anlar yaşarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Geçidi kapatan sis denizi andırırken, oluşan manzara görenleri mest etti.

Gece saatlerinde etkisini arttıran sis sebebiyle jandarma ekipleri bölgede sürekli olarak görev yaparak sürücülere dikkatleri seyretmeleri için uyarılarda bulundu.