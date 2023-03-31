Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Çorum'da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Güncel Haberler

Çorum'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, merkeze bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde evinden ayrılan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Şişik geri dönmeyince yakınları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye AFAD, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerine kadar süren aramada Şişik'in cansız bedeni köy içerisinde bulunan bir derede bulundu.

Şişik'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çorum 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title