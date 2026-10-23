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Çorum'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında bulundu

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Çorum'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında bulundu
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Çorum'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD, jandarma ve İHH ekiplerinin çalışmasıyla Çorum Barajı çevresindeki dere yatağında bulundu. Hasta, sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da hakkında kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerce dere yatağında bulundu.

Kent merkezinde D.D'den (78) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine D.D'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İl AFAD Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İHH Arama Kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmada D.D'nin Çorum Barajı çevresinde olduğu belirlendi.

Bölgede yürütülen çalışmada D.D, su bulunmayan dere yatağında yerde bulundu.

D.D, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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