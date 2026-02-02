Haberler

Çorum'da 1 hafta önce kayboldu, dere yatağında cansız bedeni bulundu; komşusu gözaltında

Güncelleme:
Çorum'da bir hafta önce kaybolan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Vücudunda kesik ve parçalanma tespit edilen Kaya'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili komşusu gözaltına alındı.

Halil Can ÖZEKER/ ÇORUM, ÇORUM'da bir hafta önce kaybolan Ali Osman Kaya'nın (76), cansız bedeni dere yatağında bulundu. Vücudunda kesik ve parçalanma tespit edilen Kaya'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili komşusu gözaltına alındı.

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde Ali Osman Kaya, 28 Ocak'ta evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmada Kaya'nın en son komşusu A.F.K.'ye (43) ait 19 AK 799 plakalı otomobile binerek Çatak bölgesine hareket ettiği belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bugün AFAD, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan ekipler, Kaya'nın cansız bedenini Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında çöp poşetleri arasında buldu. Kaya'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde parçalanma tespit edildi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kaya'nın komşusu A.F.K. gözaltına alındı.

