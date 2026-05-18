Çorum'da kameriyede çıkan yangın park halindeki 2 araçta hasara neden oldu

Çorum'da bir apartmanın bahçesindeki kameriyede çıkan yangın, park halindeki minibüs ve otomobile sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, iki araçta maddi hasar oluştu, kameriye kullanılamaz hale geldi.

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesindeki kameriyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki minibüs ile otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı otomobil, vatandaşların çabasıyla itilerek alevlerden uzaklaştırıldı. Alev alan minibüs ile kameriye ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kameriye ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
