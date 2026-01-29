Haberler

Çorum'da sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülen kadın kaldırıldığı hastanede öldü
79 yaşındaki Sultan Solmaz, evinde kalbi durduktan sonra sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülse de hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Çorum'da evinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen 79 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sultan Solmaz'dan (79) haber alamayan yakınları, kontrol için gittikleri Kale Mahallesi'ndeki evinde zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan eve giren ekipler, Solmaz'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, kalbi duran Solmaz'ı müdahaleyle hayata döndürdükten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Solmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Solmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

