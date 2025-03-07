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Adliyenin yanındaki kahvehaneye kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var

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Çorum'da bir şahıs, adliyenin yanında bulunan husumetlisinin kahvehanesine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganı her yerde arıyor.

Çorum'da bir şahıs, husumetlisinin Çorum Adliyesi'nin yanında bulunan kahvehanesine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan S.K. (56), Barış Can Özel, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Adliyenin yanındaki kahvehaneye kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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Adliyenin yanındaki kahvehaneye kurşun yağdırdı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ne bu bitmeyen çatışmalar kavgalar dünya kimseye kalmıyor

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