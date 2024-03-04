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Çorum'da kadınlara sebzelerde fide yetiştiriciliği eğitimi verildi

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde Şapinuva Kadeş Derneği tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında kadınlara sebzelerde fide yetiştiriciliği konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. İlçe Tarım Müdürlüğünden Şükran Doğan tarafından verilen eğitimde seralarda fidelerin yetiştirilme koşulları, verim artırma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar anlatıldı.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde kadınlara yönelik "Sebzelerde Fide Yetiştiriciliği" eğitimi verildi.

Şapinuva Kadeş Derneğince Ortaköy 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda organize edilen eğitim programı kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğünden Şükran Doğan, kadınlara fide üretmenin detaylarını anlattı.

Seralarda fidelerin hangi koşullarda yetiştirilebileceği ve verimin artırılması için neler yapılması gerektiğini anlatan Doğan, ayrıca toprak, sulama, gübreleme ve yetiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken ayrıntıları paylaştı.

Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İspir, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, ilçede girişimci adaylarını teşvik etmek amacıyla eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ortaköy Çorum Tarım Çevre Eğitim Güncel Haberler

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