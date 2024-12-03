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Çorum'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı

Çorum'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı
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Çorum'un Kargı ilçesinde kadına şiddetle mücadele amacıyla KADES uygulaması tanıtıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği'nin düzenlediği etkinlikte 'Kadına şiddet insanlık suçudur' mesajı vurgulandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğince kadına şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında etkinlik yapıldı.

İlçe merkezinde kadınlarla birlikte, "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açan ekipler, daha sonra KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Etkinlikte, "Kadına el kalkamaz" sloganının sadece bir ifade değil, toplumsal sorumluluk çağrısı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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