Haberler

Çorum'da kaçak avcılıkta kullanılan hayalet ağlar ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Bayat ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 2 bin 300 metre balık ağı, 600 metre parakete ve 200 metre hayalet ağ ele geçirildi. Hayalet ağların su canlılarına ve ekosisteme zarar verdiği vurgulandı.

Çorum'un Bayat ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde balık ağı, parakete ve hayalet ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Ülkün-1 Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde yasa dışı kullanıldığı belirlenen yaklaşık 2 bin 300 metre balık ağı, 600 metre parakete ve 200 metre hayalet ağa el konuldu.

Çorum Barajı'nda yapılan denetimde ise mevzuata aykırı herhangi bir ihlal tespit edilmedi.

Açıklamada, özellikle hayalet ağların su canlılarının ölümüne neden olduğu ve ekosisteme zarar verdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü