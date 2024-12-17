Çorum'da Kaçak Avcıların Bıraktığı 4 Bin Metrelik Balık Ağı Çıkarıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde, kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı.

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Koçhisar Barajı Gölü'nde "su ürünleri kontrolü" denetimi yaptı.

Denetim sırasında suda kaçak ağ bulundu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı.

Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki ağ ise imha işlemleri için Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.