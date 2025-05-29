Çorum'da Kaçak Avcıların Bıraktığı 2.600 Metre Balık Ağı İmha Edildi

Çorum'da Kaçak Avcıların Bıraktığı 2.600 Metre Balık Ağı İmha Edildi
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Alaca ilçesinde, kaçak avcıların Koçhisar Barajı Gölü'ne attığı 2.600 metre uzunluğundaki balık ağı jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan çıkarılarak imha edilmek üzere el konuldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak avcıların bıraktığı 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, baraj gölünden çıkarıldı.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Koçhisar Barajı Gölü'ne kaçak avlanmak amacıyla ağ atıldığını tespit etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde inceleme yaptı.

İncelemede tespit edilen 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, sudan çıkarılarak imha edilmek üzere el konuldu.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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