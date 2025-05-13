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Çorum'da İzinsiz Balık Avına Geçit Yok: 800 Metre Ağ Ele Geçirildi

Çorum'da İzinsiz Balık Avına Geçit Yok: 800 Metre Ağ Ele Geçirildi
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Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde yapılan denetimlerde izinsiz balık avında kullanıldığı değerlendirilen 800 metre balık ağına el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerini koruma ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlama amaçlı denetimlerin artırıldığını açıkladı.

Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde izinsiz balık avında kullanıldığı değerlendirilen 800 metre balık ağına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte su ürünlerini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla denetimler artırıldı.

Bu kapsamda Kargı ve Osmancık ilçelerindeki sulak alanlarda yapılan denetimlerde, izinsiz balık avında kullanıldığı değerlendirilen 800 metre ağ ele geçirildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan ağ, imha edilmek üzere kurum merkezine götürüldü.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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