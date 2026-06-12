Çorum'da iş yeri kurşunladı

ÇORUM'da bir iş yerine tüfekle ateş açan şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.T.'ye ait iş yerinin önüne gelen bir kişi, tüfekle 4 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve cephesinde maddi hasar oluştu.

İş yeri sahibi O.T., saldırıyı gerçekleştiren kişinin yeğeni Y.E.H. olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Y.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı