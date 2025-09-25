Haberler

Çorum'da İş Yerinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen tartışma sonrası Gökhan Dal pompalı tüfekle vurularak hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili dört kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Çorum'da iş yerinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç, D.N.D, T.P. ve İ.M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Dal, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dal, sağlık ekiplerince kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan 4 şüpheli, polis ekiplerince Çorum-Sungurlu kara yolunda araçla kaçarken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç, T.P. ve İ.M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Gökhan Dal'ın ablası Aslıhan Dal, 3 Ocak 2021'de dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
