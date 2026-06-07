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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Çorum-Ortaköy yolu Dalgıçlar Çiftliği yakınında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.H. idaresindeki 19 TS 288 plakalı otomobil ile N.Ö'nün kullandığı 19 AHB 031 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy yolu Dalgıçlar Çiftliği yakınında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki S.Ş, N.Ş, A.Ö. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
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