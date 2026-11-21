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ÇORUM'da çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 578 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 264 araç kontrol edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'un talimatı doğrultusunda, kentteki huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya; Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube ekipleri katıldı. Yazıçarşı, İkbal Kavşağı, Melikgazi Caddesi ve Ata Caddesi'nde bir saat süren uygulamada 264 araç kontrol edilirken, 578 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Eksiklikleri tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'un talimatı doğrultusunda kent genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı